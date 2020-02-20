الأخضر يحافظ على مركزه في التصنيف العالمي من «فيفا»

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الخميس، عن تصنيف المنتخبات عالميًا، إذ حافظ المنتخب الوطني على مركزه الـ67 بـ1351 نقطة.

يشار إلى أن الأخضر يحل في المركز الثاني في ترتيب مجموعته في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، بـ8 نقاط خلف أوزبكستان المتصدر بـ9 نقاط، وذلك بفارق مباراة واحدة تتبقى للأخضر ليصبح متساويًا مع أوزباكستان في عدد المباريات.

ويواصل المنتخب الوطني مبارياته يوم الخميس 26 مارس المقبل، بمواجهة المنتخب اليمني، ضمن مباريات الجولة السادسة.