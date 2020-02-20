بالفيديو.. الخيول أمريكية أسطورية تصل الرياض إستعداداً لأغلى سباق في العالم

ماجد محمد(صدى):

وصلت الرياض اليوم الخميس مجموعة خيول أمريكية فريدة إستعداداً لسباق الملك عبدالعزيز والذي يتم التنظيم له كأغلى سباق خيول بالعالم بجوائز قيمتها 29 مليون دولار .

وكشفت مصادر أن الخيول بلغ عدد 12 خيل تنوعت بين McKinzie ، و Midnight Bisou ، و Mucho Gusto ، و Tacitus ، وأنها سبق وحصلت على جوائز محلية ودولية ، وجاءت تحت حراسة مشددة .

كما ستنضم خيو من جنسيات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة قبل المسابقة التي ستنطلق في 29فبراير الجاري .

وكان الأمير بندر بن خالد الفييصل رئيس نادي الفروسية قد وعدبتنظيم أفضل حدث عالمي في سباق الخيول ينقل المشهد الحضاري للمملكة في العالم بجميع الجوانب .