بالفيديو.. الخيول أمريكية أسطورية تصل الرياض إستعداداً لأغلى سباق في العالم
وصلت الرياض اليوم الخميس مجموعة خيول أمريكية فريدة إستعداداً لسباق الملك عبدالعزيز والذي يتم التنظيم له كأغلى سباق خيول بالعالم بجوائز قيمتها 29 مليون دولار .
وكشفت مصادر أن الخيول بلغ عدد 12 خيل تنوعت بين McKinzie ، و Midnight Bisou ، و Mucho Gusto ، و Tacitus ، وأنها سبق وحصلت على جوائز محلية ودولية ، وجاءت تحت حراسة مشددة .
كما ستنضم خيو من جنسيات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة قبل المسابقة التي ستنطلق في 29فبراير الجاري .
وكان الأمير بندر بن خالد الفييصل رئيس نادي الفروسية قد وعدبتنظيم أفضل حدث عالمي في سباق الخيول ينقل المشهد الحضاري للمملكة في العالم بجميع الجوانب .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94054 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله يعين ..