الأميرة دعاء بنت محمد متحدثة رسمية في أعمال مؤتمر التعليم الخليجي بجامعة الأعمال والتكنولوجيا

إبراهيم الزهراني(صدى):

تشارك الرئيس الأعلى لهيئة المرأة العربية الأميرة دعاء بنت محمد في اعمال الجلسات العلمية كمتحدث رسمي بمؤتمر ومعرض التعليم الخليجي الحادي عشر الذي تنطلق فعالياته يوم الأحد القادم بحضور سمو الأمير سعد آل سعود عميد كلية تقنية المعلومات بجامعة الإمام محمد بن سعود و وكيل وزارة التعليم الدكتورة ريما اليحيا ومعالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي و الدكتور سعد بن بركي المسعودي مدير التعليم بمحافظة جدة و الدكتور عمرو عزت سلامه أمين عام رابطة الجامعات العربية و القنصل الأمريكي العام بجدة والدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للطلاب الدوليين بوزارة التعليم المصرية وحضور نحو 20000 زائر من مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة والذين تستضيفهم جامعة الاعمال والتكنولوجيا للتعرف على اكثر من 200 جامعة ومعلم حول العالم .

واعربت الأميرة دعاء بنت محمد عن تقديرها لجامعه الاعمال والتكنولوجيا ممثله في رئيس مجلسها الدكتور عبدالله صادق دحلان وكافة المنظمين لهذا الحدث المهم في هذه المرحلة التي تشهد فيه المملكة العربية السعودية تحولا وطنيا في الرؤية الطموحة 2030 التي يقودها صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان لافتة الى ان التعليم يعد الركيزة الاساسية في التطوير ورسم خريطة الدول في مكانتها وقوتها واقتصادها وان الاستثمار في بناء العقول يعد من أهم و أقوى الإستثمارات .

وأعربت عن أملها في ان يخرج هذا المؤتمر بتوصيات تساهم في دعم تطوير التعليم في المملكة في وقت يدخل العالم الثورة الصناعية الرابعة و التوجهات لتطبيقات الاقتصاد الاخضر وثورة تقنية المعلومات .