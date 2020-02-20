بالصور.. نتيجة صادمة لأحدث جراحة تجميلية للدمية كين

برازيليا(صدى):

خضع البرازيلي رودريجو ألفيس، مدمن الجراحات التجميلية والمعروف باسم «الدمية كين»، لأسوأ عملية أنثوية جراحية مؤخرًا، والتي مازال يتعافى منها.

وشارك البرازيلي متابعيه بآثار الجراحة، بصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يظهر خلالها تورم وجهه وكدمات في العين، كما بدا تحسن تدريجي.

وكان رودريجو ألفيس، قرر إجراء جراحة لضبط الفك والجبهة والعظام المحيطة بالعينين في محاولة لإضفاء مظهر أنثوي على وجهه، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.