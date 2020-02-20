وزير الطاقة يشبه تأثير كورونا على النفط بإندلاع حريق في منزل

الرياض(صدى):

وصف وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان تأثير فيروس كورونا على سوق النفط بوضع لمنزل المشتعل الذي يحتاج إلى فرقة الإطفاء .

وقال الأمير عبد العزيز في تصريح أثار الإنتباه بوكالة بلومبيرج الأمريكية : البعض يرى أن استدعاء فرقة الإطفاء يثير الذعر وقد يتسبب في تلف الأثاث، لكن هذا الفعل هو ببساطة الفعل المسؤول وسوف ينقذ المنزل .

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان قد شارك مؤخراً في مؤتمر أعمال الندوة العاشرة لوكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومنظمة أوبك، بمشاركة عدد من المنظمات الدولية بالرياض .