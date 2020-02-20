وزير الطاقة يشبه تأثير كورونا على النفط بإندلاع حريق في منزل
وصف وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان تأثير فيروس كورونا على سوق النفط بوضع لمنزل المشتعل الذي يحتاج إلى فرقة الإطفاء .
وقال الأمير عبد العزيز في تصريح أثار الإنتباه بوكالة بلومبيرج الأمريكية : البعض يرى أن استدعاء فرقة الإطفاء يثير الذعر وقد يتسبب في تلف الأثاث، لكن هذا الفعل هو ببساطة الفعل المسؤول وسوف ينقذ المنزل .
وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان قد شارك مؤخراً في مؤتمر أعمال الندوة العاشرة لوكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومنظمة أوبك، بمشاركة عدد من المنظمات الدولية بالرياض .
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