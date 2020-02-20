إيقاف المواطن الذي حاول إحراق زوجته بالبنزين

تركي السالم(صدى):

على خلفية ما نشرته «صدى» بشأن قيام مواطن بإحراق زوجته بالبنزين في منطقة جازان، أوقفت الجهات الأمنية المواطن بعد التأكد من وجود شبهة جنائية.

وصرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة جازان، بأنه وبالإشارة لما تم تداوله عن اعتداء مواطن على زوجته في إحدى القرى بمنطقة جازان، فقد باشرت الجهات الأمنية حريقاً في منزل بقريه صليبه، بتاريخ يوم الثلاثاء ١٤٤١/٦/١٧هـ ، نتج عنه إصابة صاحب المنزل وزوجته ونقلهما للمستشفى.

وأضاف أنه اتضح من التحقيقات الأولية وجود شبهة جنائية في قيام الزوج بتعمد إشعال الحريق حيث تم إيقافه بتهمة الاعتداء على مادون النفس لاستكمال اجراءات الاستدلال واتخاذ الاجراءات النظامية .

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