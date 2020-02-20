الحكم على شريك دنيا بطمة في قضية «حمزة مون بيبي»

مليكة فؤاد(صدى):

أصدرت المحكمة الابتدائية في مراكش، حكمًا بالسجن أربع سنوات مع دفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلا درهم، على المتهم الرئيسي أسامة جعمي في قضية «حمزة مون بيبي».

وتضمن الحكم القضائي دفع تعويضات للمتضررين من الحساب وتصل إلى 270 ألف درهم، وذلك بعد شكوى تقدمت بها الفنانة المغربية سعيدة شرف متهمة إياه بالوقوف وراء الحساب الذي يبتز المشاهير بالتعاون مع الفنانة دنيا بطمة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على مصممة الأزياء عائشة عياش على خلفية القضية نفسها، فيما تم الحكم على كل من سكينة غلامور ومحمد ظاهر وعدنان السكين بالسجن عامين مع دفع غرامة مالية في وقت أجريت جلسة تحقيق ثانية مع الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام.