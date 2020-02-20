بالفيديو.. خداع يتحكم في السرعة القصوى بمركبة «تسلا»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تمكن باحثون في شركة McAfee للأمن السيبراني، من عمل إجراء على نظام كاميرا MobilEye EyeQ3 في المركبات، يجعل علامة السرعة تشير إلى 85 بدلا من 35.

وتدعم الخاصية تقنية المركبات ذاتية القيادة على الاستشعار تقنيات وبيانات أخرى متنوعة، لضمان المعلومات الواردة من أجهزة استشعار الكاميرا وتوفير مزيد من التكرار والسلامة، كما تم تزويد سرعة كل من طراز 2016 Model X وModel S، خلال اختبار هجمات تعلم الآلة.

ويسعى فريق تطوير تسلا على الاهتمام بتصميم النظم، لتتمكن من توفير أسطول متداول من أجهزة الكمبيوتر المتصلة والتي تعد واحدة من أكثر الأسطح الهجومية تأثيرا.