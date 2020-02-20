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بالصور .. رولز رويس تكشف عن سيارة جديدة بطابع إسلامي

بالصور .. رولز رويس تكشف عن سيارة جديدة بطابع إسلامي
أبو ظبي(صدى):

في خطوة جديدة من نوعها ، كشفت شركة رولز رويس للسيارات عن إطلاق نسخة جديدة من سيارتها “جوست ” بطابع إسلامي في مدينة أبو ظبي .

وتتميز السيارة الجديدة بفنون بصرية مستوحاه من الفن الإسلامي وتراثه ، بما في ذلك الأعمال الخشبية ، مع طلاء خارجي بلوني الأزرق والأبيض حسب الطلب .

وحرصت رولز رويس على ظهور الفن الإسلامي على أريكة السيارة والمقاعد ومساندها بكثير من النقوش ، تكريماً للثقافة الإسلامية التي ألهمت العديد من الفنانين على مدار 1400 عام .


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