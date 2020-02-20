أسعار لكزس 2020 في المملكة

الرياض(صدى):

أصبحت سيارة لكزس UX 2020، متوفرة في المملكة، وهي تمثل إضافة مبتكرة إلى فئة سيارات الكروس-أوفر المدمجة الفاخرة، بسعر 157,605 ريال، و 192,570 ريال.

وعن مواصفات السيارة، فهي تتميز بمحرك 4 سلندر مستقيمة سعته 2 لتر و168 حصان، وأقصى عزم دوران هو 205 نيوتن.متر، بالإضافة إلى أن نوع الوقود 91، وسعة خزان الوقود 47 لتر.

وتتميز بوجود مكيف هواء أوتوماتيك مع تحكم منفصل للسائق والراكب الأمامي، نظام شحن لاسلكي للجوال (فقط التي تدعم نظام qi)، فتحة سقف، نظام دخول ذكي، المقود قابل للتعديل يدوياً، 17 انش مقاس العجلات، نظام لكزس الصوتي الراقي مشغل MP3,WMA مع مدخل USB, AUX بـ 6 سماعات، شاشة (7 انش) لعرض معلومات النظام السمعي (بدون نظام ملاحة)، شمعة إضاءة أمامية LED ثنائية الشعاع، المقاعد من الجلد الفاخر مع تبريد و تسخين للمقاعد الأمامية.

تحتوي السيارة على كاميرا للرجوع الخلفي، ومثبت السرعة، وحساسات أمامية وخلفية، وتحذير ضغط الإطارات (للإطارات الأربعة)، وكذلك وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي، ووسادة هوائية للركب للسائق والراكب الأمامي, وستائر هوائية جانبية