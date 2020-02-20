فتاة تهرب من زوجها لتقيم علاقة محرمة مع 3 شباب ثم تدعي إختطافها

القاهرة(صدى):

في جريمة أخلاقية مشينة ، سقطت فتاة ثلاثينية متزوجة في بئر الخطيئة بعدما أوهمها شاب بمشاعر الحب عبر موقع التواصل الإجتماعي لتسافر إليه للقاهرة مستغلة سفر زوجها للعمل بالخارج .

والأدهى من ذلك أنها تعرفت على شابين آخرين معه وأقامت معهم في شقة سكنية ثم اتفقت على إختلاق واقعة خطفها وطلب دية بمبلغ 200 ألف جنيه من أهلها .

وتمكنت الشرطة المصرية من حل لغز الجريمة المعقدة ، بعد ورود بلاغ من شقيق الفتاة يفيد بأنها خرجت من منزلها بسوهاج لزيارة الطبيب في مركز المحافظة ولم تعود وأنها تعرضت للخطف على يد عصابة طلبت الفدية المذكورة .

وبإجراء التحقيقات ومتابعة خط سير الفتاة ، تبين أنها استقلت قطار للقاهرة بإرادتها ، وأنها فعلت جريمتها المشينة ثم اختلقت الخطف لتبرر غيابها عن المنزل وتتقاسم الأموال مع المجرمين .