مقهى أمناء منتدى الإدارة والأعمال ١١ مع رواد الفرسان وأعضاء فرسان التطوع

نجود النهدي(صدى):

التقى مساء أمس الأربعاء١٤٤١/٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٢/١٩ رواد مجلس أمناء منتدى الإداره والأعمال الحادى عشر مع رواد الفرسان وبعض أعضاء فرسان التطوع بمقر أكاديميه خبرات للفروسيه لتعليم ركوب الخيل ومالكه المستشار الفارس أبو بكر بن عبود باعشن .

حيث يهدف اللقاء إلى تفعيل الحركة القياديه في المجتمع السعودي، من خلال بيئة تفاعلية طبيعية يلتقي فيها صانعى القياده ، رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبدالله الشدادى، وأعضاء مجلس الأمناء مع رواد الأعمال من أصحاب الأربطه للفروسيه وأصحاب التجارب القياديه المتميزة والمتطلعين إلى إرتياد القياده والتغيير واستشراف المستقبل ومواكبة الثوره الصناعيه الرابعه بثقة وثبات مع صنّاع ريادة الأعمال المؤثرين في العمل القيادى ، إلى جانب رواد قطاع الأعمال وذوي الخبرة في هذا القطاع الحيوي المتجدد.

وقد أكدوا إستشعارهم بالتغيير الذي يحدث في وقتنا الحالي في مختلف الأصعدة والمجالات وتحقيق مكاسب ملحوظة خاصه على مستوى القطاعات الحكومية ، والتي خطت وقفزت قفزات غير مسبوقة وحققت أرقام قياسيه في هذا المجال وأعمال أذهلت القلوب قبل العقول .

ولذلك فإنه يتطلب المزيد من التفاعل سيما قطاعات الأعمال والمبادرين والخروج من الدائره إلى أفق أوسع .

ومن هنا تاتي أهمية المنتدى والذي يؤكد على ضرورة إستيعاب القيادات بالقطاع الخاص بأهمية التماشي مع التغيير الإيجابي ، وهذا سوف يتطرق له المحاورين والمتحدثين وأصحاب التجارب الناجحة وإستعراضها.