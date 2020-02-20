العدل: لا يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في غير المهنة المرخصة له
أوضح حساب التواصل العدلي التابع لـ«وزارة العدل»، أنه لا يحق لصاحب العمل أن يجعل العامل في غير المهنة المرخصة له.
وبينت الوزارة خلال الرد على سؤال متابع عبر «تويتر» عن أحقية صاحب العمل أن يجعل شخص في غير المهنة المرخصة له، بأنه «لا يحق ذلك ويحظر له ذلك ويحظر عليك أن تعمل في غير المهنة المرخص لك ممارستها إلا بعد اتباع الإجراءات النظامية لتغييرها».
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 54516 ] نشر منذ 13 دقيقة
ماياكلها غير السواقين
يجي مسيكين على أنه سائق خاص
ومايشوف نفسه الا معلم خصوصي وسواق اسعافات ومنظف سيارات ومربي أطفال وتوصيل طلبات😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂