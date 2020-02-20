العدل: لا يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في غير المهنة المرخصة له

فهد القزيز(صدى):

أوضح حساب التواصل العدلي التابع لـ«وزارة العدل»، أنه لا يحق لصاحب العمل أن يجعل العامل في غير المهنة المرخصة له.

وبينت الوزارة خلال الرد على سؤال متابع عبر «تويتر» عن أحقية صاحب العمل أن يجعل شخص في غير المهنة المرخصة له، بأنه «لا يحق ذلك ويحظر له ذلك ويحظر عليك أن تعمل في غير المهنة المرخص لك ممارستها إلا بعد اتباع الإجراءات النظامية لتغييرها».