أم تقتل ابنتها خنقاً وتدعي إنتحارها

القاهرة(صدى):

في جريمة مثيرة للإستكار ، تجردت أم من مشاعر الإنسانية والأمومة وقتلت ابنتها المراقة خنقاً بواسطة الحجاب الذي كانت ترتديه مدعية إنتحارها .

وفي التفاصيل ، فقد تمكنت الشرطة المصرية من حل لغز الجريمة الت شهدتها إحدى محافظات الصعيد عندما أبلغت أم عن إنتحار ابنتها مستغلة سمعة الفتاة في القرية بأنها تخضع للعلاج النفسي .

وبتنفيذ عمليات البحث الجنائي والمقارنة بين مواقع المنزل مع تضييق الخناق على الأم في التحقيقات ، إنهارت باكية لتعترف بقيامها بخنق ابنتها وأن الضحية لم تقدم على الإنتحار كما ادعت ، وانها قامت بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة للتخلص من عذابها معها خاصةً بعدما بدأت تعتدي عليها ضرباً وتتطاول عليها .