  • الخميس 20

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. مدير مشروع التعداد ونائبة يقومان بزيارة منطقة أشراف تعداد المملكة 2020 بعسير

مدير مشروع التعداد ونائبة يقومان بزيارة منطقة أشراف تعداد المملكة 2020 بعسير

مدير مشروع التعداد ونائبة يقومان بزيارة منطقة أشراف تعداد المملكة 2020 بعسير
محمد بن طحيطح(صدى):

قام مساء هذا اليوم سعادة مدير مشروع التعداد الاستاذ/ فهد بن عبدالعزيز الفهيد و سعادة نائب مدير مشروع التعداد لشئون العمليات الاستاذ/ ناصر بن إبراهيم الجرباء وسعادة مشرف غرفة عمليات التعداد الاستاذ/ عبدالله بن سعد البركة بزيارة لمنطقة أشراف تعداد السعودية 2020 بمنطقة عسير.

تم خلالها الاجتماع بفريق العمل والاطلاع على سير العمل مكتبياً وتقنياً وميدانياً ونسب الإنجاز ، والتأكيد بأهمية هذا المشروع الوطني الهام ، الذي سيعود بالنفع لهذا الوطن الغالي .

وشكر سعادة مدير المشروع القوى العاملة على إخلاصهم وتفانيهم في العمل ، وسأل الله العلي القدير بأن يحفظ هذا الوطن الغالي من كل سوء وأن يكلل هذه الجهود المباركة بالنجاح

 

 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *