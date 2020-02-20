مدير مشروع التعداد ونائبة يقومان بزيارة منطقة أشراف تعداد المملكة 2020 بعسير

محمد بن طحيطح(صدى):

قام مساء هذا اليوم سعادة مدير مشروع التعداد الاستاذ/ فهد بن عبدالعزيز الفهيد و سعادة نائب مدير مشروع التعداد لشئون العمليات الاستاذ/ ناصر بن إبراهيم الجرباء وسعادة مشرف غرفة عمليات التعداد الاستاذ/ عبدالله بن سعد البركة بزيارة لمنطقة أشراف تعداد السعودية 2020 بمنطقة عسير.

تم خلالها الاجتماع بفريق العمل والاطلاع على سير العمل مكتبياً وتقنياً وميدانياً ونسب الإنجاز ، والتأكيد بأهمية هذا المشروع الوطني الهام ، الذي سيعود بالنفع لهذا الوطن الغالي .

وشكر سعادة مدير المشروع القوى العاملة على إخلاصهم وتفانيهم في العمل ، وسأل الله العلي القدير بأن يحفظ هذا الوطن الغالي من كل سوء وأن يكلل هذه الجهود المباركة بالنجاح