بالفيديو.. ممرضة تحصن مستشفى من الكورونا بالبخور

طهران(صدى):

قامت إحدى الممرضات الإيرانيات، على تحصين مستشفى روحاني في محافظة مازندران ببخور الحرمل المرتبط بطرد الطاقة السلبية والأمراض.

وقالت الممرضة خلال فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، إن البخور بهدف تحصين المستشفى من فيروس كورونا، والذي اعترفت به الحكومة الإيرانية بعد فترة صمت.

وكان مسئول بوزارة الصحة الإيرانية، أعلن أن مريضين مصابين بفيروس كورونا، توفيا متأثرين بالفيروس جنوب غربي طهران، وتم وضع مستشفيات مدينة قم في حالة تأهب قصوى.