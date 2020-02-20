التشهير وغرامة 160 ألف ريال لمواطن ووافد ارتكبا جريمة التستر التجاري بحائل
شهًرت وزارة التجارة والإستثمار بالمواطن فيصل بن عبد الله بن مقبل الشمري لإرتكابه جريمة التستر التجاري لصالح وافد مصري الجنسية يدعى عاطف بن عبد المطلب بن محمد السيد ، في مشروع صيدلية طبية بحائل ، وذلك بعد صدور قرار المحكمة الجزائية .
وأعلنت الوزارة توقيع العقوبة على المتستر والمتستر عليه وفقاً لقرار المحكمة ، بالغرامة المالية 160 ألف ريال ، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص .
كما سيتم شطب السجل التجاري للمنشأة والمنع من مزاولة النشاط ، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل .
وألزمت المحكمة المخالفين بنشر الحكم في صحيفة محلية على نفقتهما .
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