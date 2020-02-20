التشهير وغرامة 160 ألف ريال لمواطن ووافد ارتكبا جريمة التستر التجاري بحائل

حائل(صدى):

شهًرت وزارة التجارة والإستثمار بالمواطن فيصل بن عبد الله بن مقبل الشمري لإرتكابه جريمة التستر التجاري لصالح وافد مصري الجنسية يدعى عاطف بن عبد المطلب بن محمد السيد ، في مشروع صيدلية طبية بحائل ، وذلك بعد صدور قرار المحكمة الجزائية .

وأعلنت الوزارة توقيع العقوبة على المتستر والمتستر عليه وفقاً لقرار المحكمة ، بالغرامة المالية 160 ألف ريال ، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص .

كما سيتم شطب السجل التجاري للمنشأة والمنع من مزاولة النشاط ، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل .

وألزمت المحكمة المخالفين بنشر الحكم في صحيفة محلية على نفقتهما .