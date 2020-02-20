الكشف عن العقوبات الموقعة على الطلاب المشاركين بمضاربة «المزحة الثقيلة» بالشرائع
قررت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة توقيع عقوبات على الطلاب المشاركين في حادثة المضاربة التي شهدتها إحدى المدارس الثانوية في حي الشرائع .
وكشف المتحدث الرسمي لتعليم مكة أن لجنة قضايا الطلاب قررت معاقبة الطالب الذي قام بتصوير مقطع المضاربة وإرساله لقروب الفصل بالحرمان من الدراسة للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي ، والفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل ، على أن يتمكن من الدراسة إنتساباً في مدرسة أخرى ، مع برنامج تأهيلي خلال فترة الحرمان ، وتعهد بعدم التكرار .
كما قررت معاقبة الطالبين المشاركين بالمضاربة بخص 10 درجات من السلوك ، ونقل الطالب المعتدي لمدرسة أخرى .
وكانت الحادثة المعروفة إعلامياً بـ “المزحة الثقيلة ” بين الطلاب قد وقعت قبل نحو شهرين ، عندما وقعت المضاربة وقام أحد الطلاب بتصوير مقطع الفيديو أثناء حصة الكمياء وإرساله إلى جروب الفصل ، وعبر تطبيق “سناب شات ” إلى أشخاص آخرين ما ألحق الضرر المعنوي بالطلاب بجانب الضرر الجسدي .
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