وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة بالطائف

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مستشفيات القوات المسلحة بالطائف باب التقديم على 5 وظائف صحية شاغرة ، وفقاً للتفاصيل التالية :

الوظائف المطلوبة :

1- مثقف صحي للمجتمع ” وظيفتان ” ، ويشترط :

– درجة البكالوريوس في تخصص التمريض ” التثقيف الصحي “.

2- مثقف صحي ، ” وظيفتان ” ، ويشترط درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

3- مثقف لمرضى السكري ، ويشترط درجة البكالوريوس في تخصص التمريض CDE

وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح حالياً وينتهي يوم الأربعاء الموافق 26 / فبراير / 2020 ، وذلك من خلال الرابط التالي :هنا