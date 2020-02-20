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وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة بالطائف

وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة بالطائف
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مستشفيات القوات المسلحة بالطائف باب التقديم على 5 وظائف صحية شاغرة ، وفقاً للتفاصيل التالية :

الوظائف المطلوبة :
1- مثقف صحي للمجتمع ” وظيفتان ” ، ويشترط :
– درجة البكالوريوس في تخصص التمريض ” التثقيف الصحي “.
2- مثقف صحي ، ” وظيفتان ” ، ويشترط درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.
3- مثقف لمرضى السكري ، ويشترط درجة البكالوريوس في تخصص التمريض CDE

وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح حالياً وينتهي يوم الأربعاء الموافق 26 / فبراير / 2020 ، وذلك من خلال الرابط التالي :هنا


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