الكشف عن مواصفات أحدث «كروس أوفر» من تويوتا 

طوكيو (صدى):

تعتزم شركة تويوتا اقتحام سوق السيارات بعدة نماذج منها سيارة كروس أفر جديدة ، خلال معرض جينيف الدولي للسيارات القادم في 3 مارس المقبل .

وسترفع “تويوتا ” الستار عن سيارة SUV الجديدة من الفئة B ، التي تضم نماذج مزودة بمحركات هجينة صديقة للبيئة وأنظمة دفع رباعي وهيكل مرتفع عن الأرض ، وغيرها من المواصفات التي تؤكد أنها النموذج الأحدث من سيارات الكروس أوفر الشهيرة .

كما سيتم الكشف عن سيارة جديدة من Yaris ، والنموذج الأحدث من سيارات RAV4 رباعية الدفع التي تتميز بمظهرها الشبابي .