  • الخميس 20

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. عالم السيارات
  3. الكشف عن مواصفات أحدث «كروس أوفر» من تويوتا 

الكشف عن مواصفات أحدث «كروس أوفر» من تويوتا 

الكشف عن مواصفات أحدث «كروس أوفر» من تويوتا 
طوكيو (صدى):

تعتزم شركة تويوتا اقتحام سوق السيارات بعدة نماذج منها سيارة كروس أفر جديدة ، خلال معرض جينيف الدولي للسيارات القادم في 3 مارس المقبل .

وسترفع “تويوتا ” الستار عن سيارة SUV الجديدة من الفئة B ، التي تضم نماذج مزودة بمحركات هجينة صديقة للبيئة وأنظمة دفع رباعي وهيكل مرتفع عن الأرض ، وغيرها من المواصفات التي تؤكد أنها النموذج الأحدث من سيارات الكروس أوفر الشهيرة .

كما سيتم الكشف عن سيارة جديدة من Yaris ، والنموذج الأحدث من سيارات RAV4 رباعية الدفع التي تتميز بمظهرها الشبابي .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *