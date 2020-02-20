تعرف على مخاطر فرط الشهوة الجنسية وطرق التحكم فيها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعاني بعض الرجال من الشهوة الجنسية الزائدة، والتي تجعلهم في حاجة شديدة لممارسة العلاقة الحميمة أو العادة السرية مما قد يلحق الضرر بصحة الرجل.

وأرجعت بعض التقارير أسباب الشهوة الجنسية إلى التعرض للمحفزات الجنسية مثل الأفلام الإباحية، وعدم ممارسة العلاقة الحميمة لفترة طويلة، وأيضا ممارسة العادة السرية.

وأشارت إلى أن بعض الرجال لديهم خلل يزيد من فرط الشهوة الجنسية، نتيجة زيادة تدفق الدّم إلى الأعضاء التناسليَّة، كما أن بعض الأمراض مثل الصرع تتسبب في هذا الأمر.

وأوضحت التقارير أن خطورة فرط الشهوة الجنسية، في أنها قد تؤدي الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا، مثل الكلاميدا والسيلان والهربس التناسلي والإيدز، كما يصاحبها الشعور بالإجهاد البدني، ومشكلات أسرية نتيجة شعور الزوجة بأنها مجرد أداء، لتنفيس عن رغبات زوجها الجنسية، وأيضا قد بحدث ضعف في الانتصاب وسرعة قذف.

ونصح خبراء بممارسة الرياضة، وعدم مشاهدة الأفلام الإباحية، وتجنب الأطعمة التي تساهم في زيادة هرمون التستوستيرون بالجسم، من أجل التحكم في فرط الشهوة الجنسية.