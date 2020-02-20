وزير يطلب فتوى دينية تدعو الأغنياء للزواج بالفقراء

جاكرتا(صدى):

في خطوة غريبة من نوعها ، طالب وزير التنمية البشرية بالحكومة الإندونيسية بإصدار فتوى دينية تدعو الأغنياء على الزواج بالفقراء من أجل القضاء على ظاهرة انتشار الأسر الفقيرة في أندونيسيا .

وقال الوزير ” مهاجر أفندي ” أنه ينبغي على وزير الشؤون الدينية إصدار فتوى بذلك ، لأن ما يحدث أن الفقراء يتزوجون من الفقراء ثم يشكلون مزيد من الأسر الفقيرة .

وكانت دراسة حديثة قد كشفت أن أغنى 4 أثرياء في إندونيسيا يمتلكون ثروات تعادل ما يملكه الـ100 مليون مواطن الأكثر فقراً في البلاد ، فيما يبلغ عدد سكان إندونيسيا نحو 260 مليون نسمة.