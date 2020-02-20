سر تأخر تنفيذ أكبر مدينة ذكية للأغذية في الشرق الأوسط بمكة المكرمة

مكة المكرمة(صدى):

كشفت أمانة العاصمة المقدسة أسباب تأخر تنفيذ مشروع مدينة مكة الذكية للأغذية بحي العكيشية والذي تم الإعلان عنه قبل نحو عامين ، كأول مدينة ذكية للأذية بالشرق الأوسط .

وقال المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي أن هناك بعض المعوقات التي تحول دون تسليم الموقع لمطور المشروع حسب الإتفاق ، وأن الأمانة تعمل على دراستها وحلها في الوقت الراهن لإستئناف العمل بالمشروع .

الجدير بالذكر أن مدينة مكة الذكية للأغذية تحتوي على اكاديمية للطهي ومحطات للأسر المنتجة ومصانع مزودة بأحدث طرق لإنتاج المواد الغذائية على مساحة تزيد عن 3 مليون متر .