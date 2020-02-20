سر تأخر تنفيذ أكبر مدينة ذكية للأغذية في الشرق الأوسط بمكة المكرمة
كشفت أمانة العاصمة المقدسة أسباب تأخر تنفيذ مشروع مدينة مكة الذكية للأغذية بحي العكيشية والذي تم الإعلان عنه قبل نحو عامين ، كأول مدينة ذكية للأذية بالشرق الأوسط .
وقال المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي أن هناك بعض المعوقات التي تحول دون تسليم الموقع لمطور المشروع حسب الإتفاق ، وأن الأمانة تعمل على دراستها وحلها في الوقت الراهن لإستئناف العمل بالمشروع .
الجدير بالذكر أن مدينة مكة الذكية للأغذية تحتوي على اكاديمية للطهي ومحطات للأسر المنتجة ومصانع مزودة بأحدث طرق لإنتاج المواد الغذائية على مساحة تزيد عن 3 مليون متر .
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