بالصور.. «تصادم جماعي» لـ 200 مركبة يسفر عن وفاة العشرات
في حادثة مروعة ومثيرة للدهشة ، لقى 70 شخص مصرعهم في حادث مروري “جماعي ” لـ 200مركبة في مدينة مونتريال الكندية فضلاً عن وجود أشخاص عالقين حتى الأن لم يتم إنقاذهم.
وفي التفاصيل ، فقد كشفت السلطات الكندية أن سوء الحوال الجوية مع الرياح والضباب تسببت في الحادث “الضخم ” الذي لم يسفر عن وقوع حرائق لحسن الحظ بالرغم وجود شاحنة تحمل مواد قابلة للإشتعال .
كما كان من بين السيارات حافلة مدرسية ، لكن المسؤولين في البلاد أكدوا أن التلاميذ بخير ولم يصابوا بأذى ، فيما تظهر السيارات مهشمة تماماً .
ومن المنتظر أن تصدر الشرطة الكندية بيان لاحقاً لكشف نتائح التحقيقات عن الحادث المروع وما إذا كانت قد حدثت وفيات أخرى لاحقاً .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94036 ] نشر منذ 52 دقيقة
سبحان الله ..
عاآشق المطر[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 40 دقيقة
لا اله الا الله مسبب الاحداث ومقدر الاقدار الدافع والمتحكم بكل شيء