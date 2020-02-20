بالصور.. «تصادم جماعي» لـ 200 مركبة يسفر عن وفاة العشرات

أوتاوا(صدى):

في حادثة مروعة ومثيرة للدهشة ، لقى 70 شخص مصرعهم في حادث مروري “جماعي ” لـ 200مركبة في مدينة مونتريال الكندية فضلاً عن وجود أشخاص عالقين حتى الأن لم يتم إنقاذهم.

وفي التفاصيل ، فقد كشفت السلطات الكندية أن سوء الحوال الجوية مع الرياح والضباب تسببت في الحادث “الضخم ” الذي لم يسفر عن وقوع حرائق لحسن الحظ بالرغم وجود شاحنة تحمل مواد قابلة للإشتعال .

كما كان من بين السيارات حافلة مدرسية ، لكن المسؤولين في البلاد أكدوا أن التلاميذ بخير ولم يصابوا بأذى ، فيما تظهر السيارات مهشمة تماماً .

ومن المنتظر أن تصدر الشرطة الكندية بيان لاحقاً لكشف نتائح التحقيقات عن الحادث المروع وما إذا كانت قد حدثت وفيات أخرى لاحقاً .