تركي آل الشيخ يرجح كفة الأهلي للفوز بالسوبر المصري

نواف السالم(صدى):

أكد تركي آل الشيخ مالك نادي آلميريا الإسباني والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، ثقته بمهارات الفريق واستعداداته لمواجهة الزمالك في مباراة السوبر المصري اليوم.

وأضاف أنه من الصعب توقع النتيجة، لأن الأهلى يسير بخطى ثابتة، خصوصا بعد أداء الزمالك الفترة الأخيرة وفوزه على الترجي التونسي خلال مونديال الأندية.

وذكر آل الشيخ أنه على علاقة جيدة مع رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب، ويتحدث معه بشكل مباشر، قائلا: «أنا تحت أمر الأهلي في أي شيء يطلبه منّي».

وتقام مباراة الفريقين المصريين الأهلي والزمالك، اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.