بالصور.. فرحة زوج بمولوده الأول بعد 25 سنة زواج

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تصدرت مشاهد لفرحة زوج بمولوده الأول بعد ٢٥ سنة زواج، مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصور بكاء الأب، والذي يقف لاستلام هديته التى جاءت بعد انتظار طويل وسط عدد كبير من الأهل الذين حرصوا على حضور هذه اللحظة.