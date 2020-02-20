بالصور.. فرحة زوج بمولوده الأول بعد 25 سنة زواج
تصدرت مشاهد لفرحة زوج بمولوده الأول بعد ٢٥ سنة زواج، مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهرت الصور بكاء الأب، والذي يقف لاستلام هديته التى جاءت بعد انتظار طويل وسط عدد كبير من الأهل الذين حرصوا على حضور هذه اللحظة.
محمد[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 12 دقيقة
الحمد لله رب العالمين
الله يخليه له ويرزقه بره ويجعله من مواليد السعاده وفاتحة خير
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94031 ] نشر منذ 4 دقائق
سبحان الله ، له الحمد والشكر على ما انعم به على هذا الرجل ..
.. مبروك المولود ، جعله الله إبناً صالحاً باراً .. آمين ..