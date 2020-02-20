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بالصور.. فرحة زوج بمولوده الأول بعد 25 سنة زواج

بالصور.. فرحة زوج بمولوده الأول بعد 25 سنة زواج
متابعة- أميرة خالد(صدى):

تصدرت مشاهد لفرحة زوج بمولوده الأول بعد ٢٥ سنة زواج، مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصور بكاء الأب، والذي يقف لاستلام هديته التى جاءت بعد انتظار طويل وسط عدد كبير من الأهل الذين حرصوا على حضور هذه اللحظة.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 12 دقيقة

الحمد لله رب العالمين
الله يخليه له ويرزقه بره ويجعله من مواليد السعاده وفاتحة خير

[ عدد التعليقات: 94031 ] نشر منذ 4 دقائق

سبحان الله ، له الحمد والشكر على ما انعم به على هذا الرجل ..

.. مبروك المولود ، جعله الله إبناً صالحاً باراً .. آمين ..

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