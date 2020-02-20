«العامة للحبوب» تطرح مناقصة لاستيراد 715 ألف طن قمح

الرياض(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن طرحها المناقصة الأولى لهذا العام لاستيراد كمية (715) ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (أبريل – يونيو2020).

وصرح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس ان الكمية المطروحة موزعة على عدد (12) باخرة بواقع (6) بواخر لميناء جدة الإسلامي و(5) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وعدد (1) باخرة لميناء جازان.

وأفاد معاليه أن طرح هذه الدفعة من القمح المستورد يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.