مدى إمكانية إلتحاق «موسى الخنيزي» بالمدارس بعد إختطاف 20 عام
كشفت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية عن إمكانية إلتحاق المواطن موسى الخنيزي الذي تعرض للإختطاف 20 عام بالمدارس وحصوله على شهادة دراسية ، بعد الظرف التي تعرض لها .
وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية “سعيد الباحص ” أن النظام التعليمي يتيح لمن تجاوز 12 عام دون الإلتحاق بمدارس أن يتم قبوله بالصف الأول المتوسط بنظام الدراسة الليلي أو المنزلي دون اختبار للمستوى ، وإذا كان سيلتحق بالصف الثاني يتم تحديد اختبار له ، لينتقل للصف الثالث بعدها في مقاعد الدراسة بعد موافقة الوزارة نظراً للظروف الخاصة .
وكان المواطن “موسى الخنيزي ” قد تم التوصل له قبل أيام وإعادته لذويه بعد 20 عام من الإختطاف بالدمام على يد امرأة إدعت أنه لقيط .
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زعيم للأبد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله المستعان سنين عمره ضاعت وهو مادرس
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94031 ] نشر منذ 14 دقيقة
لو تسوون له اختبار تحديد مستوى ، طالما الخاطفه احضرت له مدرس خصوصي ، يكون احسن ..