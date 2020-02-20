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فتاة في دعوى خلع: قصير والسخرية تلاحقني

فتاة في دعوى خلع: قصير والسخرية تلاحقني
القاهرة(صدى):

في واقعة مثيرة للدهشة ، أقامت فتاة مصرية دعوى خلع بعد ثلاثة شهر فقط من الزفاف بسبب قصر قامة زوجها .

وفي التفاصيل ، فقد أقرت الفتاة العشرينية بموافقتها على الشاب قصير القامة رغم أنها انتابتها حالة من الضحك الهستيري عندما رأته أول مرة ، لكن والدتها ضغطت عليها وأقنعتها به لأنه من عائلة ثرية وستعيش معه حياة الترف .

وقالت الفتاة أنها لم تحتمل نظرات السخرية من عريسها في القرية السياحية أثناء قضائهما شهر العسل ، وانتابها حالة من الحزن والكراهية تجاهه وشعرت بالسخرية تلاحقهما في كل مكان فقررت الإنفصال عنه بهدوء لكنه رفض ما جعلها تلجأ لطب الخلع .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2861 ] نشر منذ 13 دقيقة

القصير المكير كل قريب من الارض احذر منه اذا كانت طويله يصلح الرقم 10

[ عدد التعليقات: 1814 ] نشر منذ 10 دقائق

توك تدرين انه قصير والا خذيتي فليساته وتدورين اقرب مخرج . المهم ان شاء الله يخلونك ترجعين له كل فلس خسره علشانك.

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