فتاة في دعوى خلع: قصير والسخرية تلاحقني
في واقعة مثيرة للدهشة ، أقامت فتاة مصرية دعوى خلع بعد ثلاثة شهر فقط من الزفاف بسبب قصر قامة زوجها .
وفي التفاصيل ، فقد أقرت الفتاة العشرينية بموافقتها على الشاب قصير القامة رغم أنها انتابتها حالة من الضحك الهستيري عندما رأته أول مرة ، لكن والدتها ضغطت عليها وأقنعتها به لأنه من عائلة ثرية وستعيش معه حياة الترف .
وقالت الفتاة أنها لم تحتمل نظرات السخرية من عريسها في القرية السياحية أثناء قضائهما شهر العسل ، وانتابها حالة من الحزن والكراهية تجاهه وشعرت بالسخرية تلاحقهما في كل مكان فقررت الإنفصال عنه بهدوء لكنه رفض ما جعلها تلجأ لطب الخلع .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94023 ] نشر منذ 16 دقيقة
هذا ليس عذر …
زائر[ عدد التعليقات: 2861 ] نشر منذ 13 دقيقة
القصير المكير كل قريب من الارض احذر منه اذا كانت طويله يصلح الرقم 10
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1814 ] نشر منذ 10 دقائق
توك تدرين انه قصير والا خذيتي فليساته وتدورين اقرب مخرج . المهم ان شاء الله يخلونك ترجعين له كل فلس خسره علشانك.