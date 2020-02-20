6 مكونات منزلية لإزالة جير الأسنان

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعاني البعض من مشكلة جير الأسنان والتي يصعب إزالتها وتؤثر على إشراقة الوجه والمظهر العام سواء للرجال أو النساء .

وكشف الخبراء عن مواد بسيطة يمكنها إزالة تلك المادة الجيرية لتعود أسنانك إلى طبيعتها الأولى ناصعة البياض وهي كالتالي :

1- قشر البرتقال : من خلال فرك الأسنان بإستخدام قشر البرتقال ثم غسلها بالماء الفاتر ، مما سيؤدي لإزالة البكتيريا والمادة الجيرية .

2- معجون فيتامين سي : من خلال صنع معجون يحتوي على البرتقال والطماطم والفراولة بخلطهم معاً أو دهسهم بالشوكة ووضعهم على الأسنان لمدة 5 دقائق ، ثم غسلها بالماء .

3- التين : فتناول 3 أو 4 ثمرات من فاكهة التين ينظف الأسنان ويقضي على البكتيريا .

4- زيت الروز ماري : بإستخدام الغرغرة بقطرتين منه مع ملعقة كبيرة من الماء .

5- السمسم : من خلال مضغه أو غسل الأسنان بمعجون زيت السمسم .

6- الألوفيرا : وهي مادة هامة لإزالة الجير ، يمكن شرائها من محلات الأغذية أو الصيدليات .