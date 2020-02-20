ميسي يرد على «التقرير الفاضح»: «كانت مفاجأة»

وكالات(صدى):

علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن تقرير إسبانيا «الفاضح» الذي تعمد تسويه عدد من أساطير كرة كدة، والذي كان اسمه ضمنهم، قائلا إنه تفاجأ بالخبر لأنه كان مسافرا وليس في برشلونة.

وكانت برشلونة تعاقدت مع إحدى الشركات المتخصصة على التواصل الاجتماعي، لتشويه سمعة عدد من أساطير النادي لأغراض خاصة برئيسه الحالي جوسيب ماريا باتوميو.

وقامت برشلونة بحملة التشويه عن طريق شركة “آي 3 فينشورز” التي تدير عشرات الحسابات غير الموثقة على فيسبوك وتويتر، لمهاجمة نجوم الفريق مثل ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه، وهو ما رفضه ميسي في تصريحاته الأخيرة.