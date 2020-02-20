25 إصابة بكورونا في إيران تفسد تخطيط خامنئي للانتخابات

طهران(صدى):

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا، في إيران إلى 25 شخصًا، نقلوا إلى العناية المركزة في مستشفى بمدينة قم الإيرانية.

وجاء الكشف عن عدد حالات المصابين، بالرغم من توصيات المرشد علي خامنئي، حول حثّ الناس على المشارکة في الانتخابات البرلمانية بأکبر نسبة ممكنة، عن طريق تأجيل الإعلان عن أي حالة مصابة بفيروس کورونا، إلی ما بعد الانتخابات.

ويحرص النظام الإيراني، كل الحرص، على حشد أكبر عدد من الناس للمشاركة في الانتخابات وسط تصاعد دعوات المقاطعة، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن حوالي 80% من المواطنين لن يشاركوا في التصويت.

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