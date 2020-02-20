بالفيديو..مبلغ صادم لشراء «رأس جنبية»
وثق مقطع فيديو متداول، استعراض مواطن لشراء «رأس جنبية» -مقبض خنجر- بمبلغ ٣٢٥ ألف ريال.
وسخر متداولو المقطع من المبلغ المدفوع في شراءها، مؤكدين أنه مبالغ في سعره.
واعتبر متداولو المقطع، أن هذا شكل من أشكال الهياط، مستنكرين فرحة المواطن بصرف هذا المبلغ.
ورأس الجنبية هو الجزء الذي تتوقف عليه قيمة الجنبية، فهو من أهم أجزائها، وعادة ما يُصنع من قرون وحيد القرن وقرون الوعل وسن الفيل أو من المواد البلاستيكية والخشب، وتسمى «زراف».
الواقع[ عدد التعليقات: 7639 ] نشر منذ 24 دقيقة
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مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرسح[ عدد التعليقات: 451 ] نشر منذ 19 دقيقة
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هدي فئه او اشخاااااااااص معينون في جزء من المنطقه الجنوبيهمبتلييييييييين بالهياااااط والمضارط عندهم شوية فلوس مادري من وين جت ويحسسسسسون بالنقص ..وبعضهم يهك ع بعض تصووووووووير فقط والا الحقيقه كلها خرظي بخرطي ..
نعم فيه نوع من الخناجر طيبه ولها قيمه لكن بهالشكل اللي يصورونه هالمرضى مستحيل,,,
هالنااااااااااااااس مريضه ومرضها النقصصصصصصصصصصصصصصصصصص
لعن الله الهيييييييييييييييياط وهله
مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرسح[ عدد التعليقات: 451 ] نشر منذ 19 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هدي فئه او اشخاااااااااص معينون في جزء من المنطقه الجنوبيهمبتلييييييييين بالهياااااط والمضارط عندهم شوية فلوس مادري من وين جت ويحسسسسسون بالنقص ..وبعضهم يهك ع بعض تصووووووووير فقط والا الحقيقه كلها خرظي بخرطي ..
نعم فيه نوع من الخناجر طيبه ولها قيمه لكن بهالشكل اللي يصورونه هالمرضى مستحيل,,,
هالنااااااااااااااس مريضه ومرضها النقصصصصصصصصصصصصصصصصصص
لعن الله الهيييييييييييييييياط وهله
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46453 ] نشر منذ 10 دقائق
حاح من عقلك تأخذ نصل بذي القيمه
كان زمان[ عدد التعليقات: 4586 ] نشر منذ 8 دقائق
هياط … في هياط …
.[ عدد التعليقات: 855 ] نشر منذ 7 دقائق
والله كلامك صحيح
يا مسسسسسسسسسسرسح.
الله لا يؤخذنا بما فعل السفهاء منا بس.
لو كان متصدق ولو بربع المبلغ او كافل يتم كان له الاجر في الدني والآخره.
مساكين هذا واشكاله من الناس والله مساكين.
محرومين.