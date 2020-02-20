إيمان العاصي ترقص على أنغام «بنت الجيران» عندًا في هاني شاكر

القاهرة(صدى):

على غرار الممثلة المصرية رانيا يوسف، التي ظهرت في مقطع فيديو نشرته «صدى»، راقصة على أنغام الأغنية المثيرة للجدل بنت الجيران، قررت الممثلة إيمان العاصي، الرقص على الأغنية ذاتها، في تصرف أشبه بـ العند في قرار نقيب الموسيقيين هاني شاكر.

ونشرت العاصي مقطعًا ظهرت خلاله وهي ترقص على الأغنية التي تم منع مغنيها من الغناء، لما تحمله الأغنية من كلمات مسيئة، معلقة: بعد إذن أستاذ هاني.

وكان نقيب الموسيقيين في مصر هاني شاكر، توعد مطربي المهرجانات، في محاولة للسيطرة على الكلام السفيه والخارج.

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