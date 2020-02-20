دعوى زوج كيدية حرمت مواطنة من أولادها لمدة عامين

جدة(صدى):

تسببت دعوى كيدية لمواطن في جدة، في حرمان طليقته من أولادها طيلة عامين، حيث أفاد بأنها تزوجت، ليحصل على حق الحضانة لأولادهما الأربعة.

وتراجعت محكمة الأحوال الشخصية في جدة عن الحكم الصادر قبل عامين بمنح حق الحضانة للوالد، وقررت نقلهم إلى والدتهم.

وكان الأب حصل على حكم يقضي بمنحه حق الحضانة لأبنائه بعدما قدم ما يثبت أن مطلقته تزوجت، ما دعا قاضي المحكمة للحكم له ضد مطلقته.

وقدمت محامية الزوجة التماسا إلى المحكمة طلبت فيه إعادة النظر في القضية، وأرفقت إقرارا من الأم بأنها غير متزوجة، وأنها كانت مخطوبة ولم يتم الزواج وانتهى الموضوع عند ذلك الحد، لكن الزوج شكك في رواية مطلقته وقدم قرائن تدعم موقفه وقال إنها متزوجة وطالب بصرف النظر عن دعواها.