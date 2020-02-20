مجرم يجبر الأطفال على اغتصاب بعضهم!

القاهرة(صدى):

كشف طفل في مصر، عن مجرم خطير، يجبر الأطفال على اغتصاب بعضهم البعض تحت تهديد السلاح، ويقوم بتوثيق مقاطع فيديو لهم.

وتلقت الشرطة بلاغا من الطفل اتهم فيه سائقًا بالاعتداء عليه جنسيًا، تحت تهديد السلاح، وتصويره، بعد استدراجه إلى منزله.

وأفاد الطفل المجني عليه في اعترافاته، أنه يعمل سائق توك توك لدى المتهم، ويوم الحادث تلقى اتصالًا هاتفيًا بضرورة الحضور إلى منزله لمعاينة وتصليح التوك توك الخاص به.

وأوضح أنه فوجئ بالجاني يعتدي عليه جنسيًا تحت تهديد السلاح، ولم يكتفِ بذلك، بل أحضر طفلًا آخر وهدده، وأجبرهما على ممارسة الرذيلة، وصورهما بهاتفه المحمول.

جرى ضبط المتهم، وبفحص هاتفه، تبين وجود فيديوهات لأطفال آخرين جرى إجبارهم على ارتكاب الأفعال ذاتها، كما عُثر على فيديو لطفلة صغيرة خلال اغتصابها من قبل المتهم.