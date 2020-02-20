سيدة تفاجأ بوجود رجل متحرش أثناء خضوعها للتدليك بمركز للنساء فقط

مليكة فؤاد(صدى):

تفاجأت سيدة مغربية، بوجود رجل حاول التحرش بها داخل مركز للتدليك، خاص بالنساء فقط.

وأبلغت السيدة الشرطة، بأنها تعرضت لمحاولة تحرش جنسي، أثناء خضوعها لجلسة ماساج.

وأفادت بأن المدلكة وضعت قطعتي قطن على عينيها لحجب الرؤية وهي شبه عارية، وممددة، لتتفاجأ بعد خلع القطن، بوجود رجل إلى جانب المدلكة يحاول التحرش بها.

وبالتحقيق تبين أن المشتبه فيه، هو ابن صاحب مركز التدليك المذكور، تم إيقافه والاستماع اليه في محضر قانوني، للكشف عن نواياه ومعرفة الأسباب وراء تنفيذه هذا السلوك.