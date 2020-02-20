قانوني يوضح ما إذا كان خطف الأطفال من السرقة التي يقطع فيها اليد أم لا

نايف السالم(صدى):

تزامنًا مع واقعة خاطفة الأطفال بالدمام، التي أصبحت حديث الساعة، كشف المستشار القانوني ياسر البلوي، عقوبة من يخطف طفلاً مولوداً ويخفيه عن والديه، وهل تعتبر من السرقة التي يقطع فيها يد السارق أم لا.

وقال البلوي، أنه وفقًا للنص الشرعي، فهناك آثارًا ضعيفة في قطع يد من يسرق الصبيان وبه قال بعض العلماء والصحيح أن العقوبة على قول الجمهور داخلة في التعازير المطلقة وتختلف شدتها وخفتها في البواعث وصفة مرتكبيها والهدف من الاختطاف.‬

وأشار إلى أن بعض الأنظمة في المملكة، لها دور في تداخلها في مثل هذه القضية فنظام مكافحة الإتجار بالبشر ونظام الحماية من الإيذاء دور في تقدير العقوبة العامة.

‫وفيما يخص التنازل، أوضح البلوي أن الحق الخاص لو تنازل صاحبه فهو ظرف مخفف، وأما الحق العام للدولة وللمجتمع والأمن لا يمكن التغاضي عنه، ‫ولا بد من تحقق عنصر الردع في العقوبة.

ولفت إلى أن الاجتهاد مفتوح للقاضي لتقدير العقوبة المناسبة.‬

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