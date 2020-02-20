شاب يرصد مكافأة مالية للقضاء على صرصور في منزله

كانبرا(صدى):

رصد شاب أسترالي مكافأة مالية قدرها 20 دولارًا لأي شخص في مقابل قتل صرصور، وصفه بأنه كبير بشكل غير طبيعي، في مطبخ منزله.

وأثار هذا الإعلان موجة من السخرية، لخوف الشاب من الصرصور، الذي تفاجأ به يطير أمامه، بحسب وصفه.

وأوضح الشاب أنه أمضى يومًا مرهقًا في عمله، ولم يكن يرغب في التعامل مع مثل هذا الموقف آنذاك، ومن ثم قرر الاستعانة بموقع إعلاني على الإنترنت من أجل إيجاد حل لمشكلته، وقام بعرض مبلغ مالي في مقابل قتل الصرصور، خاصة وأنه لا يوجد لديه مبيد حشري.