رئيس التعاون: ننتظر مواجهتي الهلال والنصر ونراهن عليهما

طلال الغامدي(صدى):

صرح محمد القاسم، رئيس نادي التعاون، بأنه في انتظار مواجهتي الهلال والنصر ويراهن عليهما.

وقال القاسم في تصريحات تلفزيونية: ما يدور من حديث عبارة عن أراء جماهيرية وأترفع عن الرد عليها، وعلاقتي بجميع الأندية جميلة.

وعن رفض التعاقد مع لاعب آسيوي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، أوضح أن مدرب الفريق فضل الاعتماد على ثلاثة أجانب في دوري أبطال آسيا.

وأضاف: المدرب رأى أنه يجب أن لا نخاطر بالتعاقد مع لاعب آسيوي في فترة الانتقالات الشتوية، لأنه من الممكن أن لا ينسجم مع الفريق وبالتالي لا نستفيد منه في دوري الأبطال، ونكون قد خسرنا لاعبا في خانته على الصعيد المحلي.

وأكد أن التعاون يطمح للتواجد بين الأربعة الكبار في نهاية الدوري، مع التأهل من دور المجموعات بالنسبة للبطولة الآسيوية.