سيدة تعزف «الكمان» خلال خضوعها لجراحة بالمخ

لندن(صدى):

وثقت صورة، لحظة قيام مريضة في إحدى المستشفيات البريطانية بالعزف على آلة الكمان، أثناء خضوعها لجراحة استئصال ورم في المخ.

ويأتي ذلك حتى يتسنى للجراحين الحفاظ على قدرة المريضة على عزف الموسيقى، التي تعتبر شغفها الوحيد، حيث إن الورم كان قريبا من المنطقة التي تتحكم في الحركة الدقيقة ليدها اليسرى.

ووجد استشاري جراحة الأعصاب في المستشفى أن الحل هو وضع خطة مفادها رسم خريطة للمخ، وفتح الجمجمة ثم حث المريضة على العزف أثناء استئصال الورم.

ونجح الأطباء في استئصال 90 % من الورم، وتكللت العملية بنجاح.