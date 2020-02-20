رواية تتنبأ بظهور كورونا قبل 40 عاما 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

سلطت الأضواء مؤخرا على رواية صدرت في الثمانينيات تنبأت بفيروس كورونا بوهان الصينية قبل 40 عاما، حيث أثارت الجدل والرعب بين سكان العالم.

وصدرت رواية “The Eyes of Darkness” (عيون الظلام) للمؤلف الأمريكي الشهير دين كونتز عام 1981، عادت للواجهة بعد تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان وانتشاره في عدد من دول العالم، خلال الشهرين الماضيين.

وتحدثت “عيون الظلام” عن قصة الأم كريستينا إيفانز التي كانت تعتقد أن ابنها توفي في رحلة تخييم، قبل أن تقودها عملية البحث إلى اكتشاف حقيقة وفاته.

واتضح في النهاية أن ابن إيفانز ما يزال على قيد الحياة، إلا أنه محتجز داخل منشأة عسكرية، بعد إصابته بفيروس غامض أطلق عليه “ووهان- 400″، تم تطويره في مختبر في مدينة ووهان.

وبحسب الرواية فإن الفيروس الذي جرى تطويره عسكريا يعد “سلاحا بيولوجيا مثاليا” لأنه يصيب البشر فقط، ولأنه لا يستطيع العيش خارج جسم الإنسان لمدة تزيد عن دقيقة.