جماهير مانشستر سيتي تنتفض ضد الاتحاد الأوروبي بشكل يلفت النظر

وكالات(صدى):

عبرت جماهير مانشستر سيتي، اليوم، عن اعتراضها على القرار الذى أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مطلع الأسبوع الحالي، والقاضي بحرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات القارية لمدة موسمين.

واتهم الاتحاد الأوروبي النادي بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، وقرر تطبيق العقوبة عليه، الأمر الذى أسفر عن غضب الجماهير، وقاموا خلال المباراة التى أقيمت اليوم بين فريقهم وفريق وستهام يونايتد برفع لافتات ضد الاتحاد.

وحملت اللافتات هجومًا حادًا، حيث وصفت الاتحاد بأنه مافيا ومنظمة احتكارية، فيما حمل بعض الجمهور لافتات أخرى تتهم مسؤولي الاتحاد بالغش والاحتيال.