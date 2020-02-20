باحث: إسرائيل قبيلة عربية عريقة 

الرياض(صدى):

أوضح الباحث اللغوي الدكتور أحمد قشاش أن التوراة نزلت في “جبال السراة” بحسب ما ورد فيه من أسماء الأماكن والنباتات والجبال واتحاد اللهجات.

ودعا قشاش خلال محاضرته عن “الفصيح المهجور” ببلجرشي إلى التفريق بين اليهودية كديانة وبين دولة إسرائيل، مشيرا إلي أن بني إسرائيل قبيلة عربية عريقة سكنت جنوب الجزيرة العربية وتركت آثارا وشواهد لا تزال قائمة وماثلة للعيان.

وأبان أن نزول التوراة في جبال السراة شرفا للمكان الذي نزلت به كونها خطابا إلهيا شأن الكتب المقدسة، لافتا إلى إمكانية أن تكون لغة آدم وإبراهيم ونوح عليهما السلام هي العربية.