الإيحاءات الجنسية تضع مغنيان أمام النائب العام

القاهرة(صدى):

اتهم المحامي المصري، ياسر أبو العلا، مطربين وعدد من صناع المهرجات بإشاعة الفاحشة والفجور من خلال الأغاني التى يطلقونها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدم المحامي بلاغًا للنائب العام للمطالبة بالتحقيق مع حمو بيكا وفيجو الدخلاوي وميسرة والشاعر الفاجر ومالك القناة التجارية بيست ستارز، وذلك بتهمة صناعة فيديو يشجع على الفسق والفجور.

وأضاف المحامي أن الفيديو يتضمن إيحاءات جنسية، فضلا عن انتحالهم صفة مطرب دون الحصول على التصاريح اللازمة لذلك.

وشدد أبو العلا على ضرورة التصدي لهم بحزم من أجل الحفاظ على قيم المجتمع.