  • الأربعاء 19

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. شاهد.. لحظة مراقبة طائرة «السعودية»من برج المراقبة أثناء هبوطها

شاهد.. لحظة مراقبة طائرة «السعودية»من برج المراقبة أثناء هبوطها

شاهد.. لحظة مراقبة طائرة «السعودية»من برج المراقبة أثناء هبوطها
عادل الحربي(صدى):

وثق فيديو كيفية قيام المراقبين في برج المراقبة بالمطارات في المملكة بعملهم.

وأظهر الفيديو الدقة في التنسيق بين المراقب وقائد الطائرة، موضحًا نوعية الحديث الذي يدور بينهما للهبوط بسلام .

تجدر الإشارة إلى أن سماء المملكة تشهد في كل لحظة من لحظات الليل والنهار مايقارب 120 طائرة مدنية، ونادراً ما يقلّ العدد إلى 100طائرك في حالات الحركة الخفيفة، ويصل أحياناً إلى 160 في أوقات الذروة.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 43 دقيقة

بصراااحه عمل جباار وشااق الله يعينهم
مسؤلية كبيرة عن حياه الاف البشر واقل خطأ لاسمح الله كااارثه.
ماشاء الله ربنا يوفقهم اخواني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *