شاهد.. لحظة مراقبة طائرة «السعودية»من برج المراقبة أثناء هبوطها
وثق فيديو كيفية قيام المراقبين في برج المراقبة بالمطارات في المملكة بعملهم.
وأظهر الفيديو الدقة في التنسيق بين المراقب وقائد الطائرة، موضحًا نوعية الحديث الذي يدور بينهما للهبوط بسلام .
تجدر الإشارة إلى أن سماء المملكة تشهد في كل لحظة من لحظات الليل والنهار مايقارب 120 طائرة مدنية، ونادراً ما يقلّ العدد إلى 100طائرك في حالات الحركة الخفيفة، ويصل أحياناً إلى 160 في أوقات الذروة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94007 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله يحفظكم ..
مواطن مصري[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 43 دقيقة
بصراااحه عمل جباار وشااق الله يعينهم
مسؤلية كبيرة عن حياه الاف البشر واقل خطأ لاسمح الله كااارثه.
ماشاء الله ربنا يوفقهم اخواني
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46446 ] نشر منذ 33 دقيقة
😭😭😭😭😭😭خذوني معاكم