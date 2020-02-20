لحظة خروج كيس من رقبة الابل مسكر البلعوم

الأربعاء 19
فبراير
شكرا يا دكتور ما قصرت و انقذت البعير
جزاه الله خير ..
لا إله إلا الله. حرام يا راسي اتعبني من شوفته الله يجزاه خير فك عنه من ذا البلا
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نجاة محمد[ عدد التعليقات: 7204 ] نشر منذ 3 ساعات
شكرا يا دكتور ما قصرت و انقذت البعير
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94007 ] نشر منذ 3 ساعات
جزاه الله خير ..
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46447 ] نشر منذ 3 ساعات
لا إله إلا الله. حرام يا راسي اتعبني من شوفته الله يجزاه خير فك عنه من ذا البلا