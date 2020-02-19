مدير تعليم محايل ووفد من الموهوبين في زيارة لمهرجان التميز والإبداع بالمجاردة

محمد بن طحيطح(صدى):

ضمن فعاليات مهرجان المجاردة شتانا غير شهد مهرجان العلوم والتميز والإبداع للموهوبين والموهوبات بمحافظة المجاردة والذي تنظمه اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة بالتعاون مع بلدية ومكتب التعليم بالمجاردة حضور مدير إدارة التعليم بمحافظة محايل وفي معيته وفد من المشرفين على الموهبة وكذلك الموهوبين من جميع إدارات التعليم من مختلف مناطق المملكة ، حيث سجل الجميع إعجابهم بمارأوه من أعمال للطلاب والطالبات حيث أن هذا المهرجان يعد أكبر داعم للموهوبين والموهوبات كما شهد المهرجان حضور كثيف من الزوار من كافة المجتمع ومن طلاب وطالبات مدارس البنين والبنات بالمحافظة التي زارته وفق جدول معد مسبقاً .

كما خضعت جميع الأعمال للتحكيم من قبل لجنة متخصصة من جامعة الملك خالد ومن مكتب التعليم وسيكون الجميع على موعد غداً الخميس بعد صلاة المغرب مباشرة وحضور محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح مع الحفل الختامي لمهرجان العلوم والتميز والإبداع للموهوبين والموهوبين حيث ستعلن النتائج وسيحصل صاحب المركز الأول على جائزة (سيارة).