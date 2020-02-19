بالصور خبير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO ) يزور مكتب الوزارة بالطائف

حامد العمري(صدى):

زار خبير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ( FAO ) خبير المؤشرات الجغرافية السيد/ ستيفن باسيري فرنسي الجنسية ، والدكتور أحمد الغامدي من جامعة الملك سعود والمتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ، ممثلة فى إدارة الثروة النباتيه ؛ مكتب الوزارة بالطائف.

استمع كلاً منهم لشرح وافي من مدير المكتب سعادة المهندس/ هاني بن عبد الرحمن القاضي ، عن ما قام به المكتب من خدمات لمزارعي ومصنعي الورد الطائفي والخدمات المقدمة لهم ، من وزارة البيئة والمياة والزراعة ، ممثلة فى وحدة الورد الطائفي التي تمت الموافقة على انشاءها من قبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس/ عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي .

بعدها تم الانطلاق من المكتب إلى مصنع راشد القرشي رافقهم مدير وحدة الورد المهندس/ فواز الربيعي ، ومدير الاتصال المؤسسي بالمكتب الاستاذ / طارق العيلي ، حيث استقبلهم صاحب المصنع الاستاذ / راشد القرشي وتعرفوا على طرق التصنيع والتسويق الحديثة .

بعد ذلك تم زيارة مزرعة الاستاذ/ عبد الله ساعد الطلحي بالشفا ، حيث شرح لهم عن زراعة الورد وطرق التقليم والإنتاج، التى يقومون بها مزارعي الورد .

واختتمت الزيارة بجمعية الورد الطائفي بالغرفة التجارية، استقبلهم رئيس الجمعية التعاونية للورد الاستاذ/ محمد بن زيد القرشي حيث بين أن الجمعية فى طور المرحلة النهائية لبدء العمل، وأوضح لهم خطة الجمعية المستقبلية لتطوير زراعة الورد .

هذا وأبدى الزائرون إعجابهم وشكرهم للجميع ، عن الجهود المبذولة للورد وصناعته ، وفي القريب العاجل سوف تعقد ورشة عمل ومنتدى لمزارعي ومصنعي الورد الطائفي في شهر إبريل يشارك بها العديد من الخبراء .