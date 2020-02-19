التشهير بصاحب كافتيريا تبيع مشروبات غازية منتهية الصلاحية بمكة

مكة المكرمة(صدى):

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن صاحب كافتيريا بمكة المكرمة، والعامل المسؤول من جنسية بنجلاديشية؛ وذلك إثر ثبوت مخالفتهما نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وعرض مشروبات غازية منتهية الصلاحية للبيع.

ويعد ذلك مخالفة؛ تستوجب العقوبة بالنظر لما قد تشكِّله المنتجات منتهية الصلاحية من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

وتضمن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالفَين.